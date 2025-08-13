Valerio e Ary dopo Temptation: spunta un clamoroso retroscena

Valerio e Ary dopo Temptation? Cos’è successo ieri sera.

Scoppia la crisi tra Valerio e Ary dopo Temptation Island: spunta un clamoroso retroscena

Dopo la fine del reality e i primi passi della loro frequentazione, la relazione tra Valerio Ciaffaroni e la tentatrice Ary (Arianna Mercuri) sembra ora attraversare una fase delicata. Lorenzo Pugnaloni ha svelato una notizia che, se confermata, potrebbe mettere in discussione tutto.

“Lui l’avrebbe tradita ieri sera a Gallipoli”

Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip sui suoi canali social, Valerio avrebbe trascorso una serata a Gallipoli con un’altra ragazza, e ci sarebbero delle chat personali che proverebbero quanto successo dopo quella notte insieme. “Valerio avrebbe tradito Ary (sempre se stavano-stanno insieme) con una ragazza ieri sera a Gallipoli. Ho le chat di lei dopo una notte passata insieme”, ha scritto Pugnaloni.

Anche Ary avvistata con un altro

Il gossip è alimentato non solo dalle affermazioni di Pugnaloni, ma anche da voci secondo cui Ary sarebbe stata avvistata in una discoteca di Roma mano nella mano con un altro uomo. Questo ha creato ulteriori dubbi sulla tenuta della coppia.

Il percorso nel programma

Ricordiamo che la loro frequentazione era nata subito dopo Temptation Island, quando Valerio, uscito da una relazione con Sarah Esposito, aveva scelto di proseguire la conoscenza con Ary. La rottura con Sarah era stata definitiva, confermata dal falò davanti alle telecamere.

Tuttavia, le voci di ritorno tra lui e Sarah erano ricomparse poco dopo, compreso un incontro segnalato in un ristorante a Frascati.

Al momento, né Valerio né Ary hanno commentato ufficialmente. Il pubblico resta spaccato: alcuni sperano in un ritorno di fiamma tra Valerio e Sarah, altri invece restano delusi dal rompere con l’immagine romantica del bacio nato sotto le stelle del reality.

In attesa di sviluppi, è chiaro che questa vicenda non è affatto chiusa.