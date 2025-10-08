“Dalle stelle alle stalle”, Valerio Ciaffaroni interviene (VIDEO)

Valerio Ciaffaroni rompe il silenzio su Ary, le accuse di ritocchi e le frecciatine su Sarah: la sua risposta (VIDEO)

Tra i volti più chiacchierati dell’ultima edizione di Temptation Island c’è sicuramente Valerio Ciaffaroni, protagonista di una delle storie più seguite del programma insieme all’ex fidanzata Sarah Esposito. I due avevano deciso di partecipare al reality per mettere alla prova la loro relazione, ma l’esperienza si è conclusa con un falò di confronto che ha segnato la fine del loro percorso di coppia.

Dopo il programma, Valerio si era avvicinato alla tentatrice Ary Mercuri, ma la loro conoscenza non sembrava decollare. Durante lo speciale di settembre, Sarah aveva rivelato di aver rivisto l’ex fidanzato e di aver condiviso con lui momenti di intimità. In quell’occasione, Valerio si era detto confuso: non era intenzionato a ricominciare con Sarah, ma non voleva nemmeno troncare del tutto il legame con Ary.

A distanza di qualche settimana, è arrivata la conferma che in realtà tra lui e Ary le cose hanno preso una nuova direzione. È stato proprio negli studi di Uomini e Donne che i due hanno ufficializzato il loro riavvicinamento.

La relazione con Ary Mercuri ad oggi

Tra le domande più gettonate, ovviamente, quella sulla situazione attuale con Ary. Valerio ha risposto così:

“Con Ary va molto bene. La cosa che apprezzo di più è che ogni volta che la vedo la mia giornata migliora notevolmente e diciamo che Ary oltre ad essere una persona fantastica, è una persona con cui riesco a parlare di tutto e ad essere veramente me stesso. Ad oggi credo che un’intesa così sincera è una cosa molto importante per il nostro rapporto e poi ragazzi, è laziale.”

Un’affermazione che conferma la sintonia tra i due, tra complicità e leggerezza.

Valerio si è ritoccato? La risposta

Negli ultimi tempi, sui social molti utenti avevano ipotizzato che Valerio avesse fatto ricorso alla chirurgia estetica. Ma lui ha deciso di chiarire una volta per tutte, rispondendo con ironia e sincerità:

“Ho visto un sacco di video e un sacco di commenti dove dicevano che io mi ero rifatto ma in realtà non ho fatto assolutamente niente, ho fatto ricrescere la barba, sono naturale così come mi vedete.”

Una risposta che ha messo fine alle voci, smontando ogni dubbio.

“Dalle stelle alle stalle”, le frecciatine del web e la risposta ironica, il video

Non sono mancati i commenti pungenti da parte di alcuni fan, evidentemente schierati dopo la fine della storia con Sarah. Tra quelli mostrati da Valerio nelle sue stories, spiccano: “Hai perso un diamante per una pietra”, “Dalle stelle alle stalle”.

L’ex protagonista del reality ha reagito con ironia. Alla prima affermazione ha risposto con una risata sarcastica, mentre al secondo commento ha deciso di replicare con una battuta diventata virale:“Bello, mi è sempre piaciuto lavorare in fattoria”, ha detto tenendo in mano un brik di latte (il video a inizio articolo).

Un modo per rispondere alle polemiche con filosofia insomma.