La cena di ieri nella Casa del Grande Fratello Vip è stata ricca di emozioni. Il prossimo lunedì sera, infatti, alcuni concorrenti abbandoneranno per sempre il gioco. Nonostante la commozione generale, Valeria Marini ha sollevato una polemica che ha coinvolto pure Sophie Codegoni.

“Ho trovato la cacc* nel bidet!”, Valeria e Sophie litigano per le pulizie

Valeria Marini ha attaccato Sophie Codegoni perché dopo cena non ha lavato subito i piatti e non fa bene le pulizie (a sua detta). Anche Jessica ha avvalorato la tesi dell’ex star del Bagaglino.

Noi andiamo sempre dritti a far le cose, chiuso il discorso. Non rigirare le frittate, ti prego. Va bene… allora facciamo così, oh mamma mia ragazzi… pronto? C’ero anch’io… connettiti, gong! Chiudiamo. Devi capire che quando siamo di turno… l’hai sempre fatto? Non mi risulta. Il rispetto c’è a livello umano ma sulle pulizie meno. Ci sono le cicche, la pipì a terra. Anche io ho pulito la cacca nel bidet.

Dopo lo “sclero” di Queen Valery, la giovane Sophie ha provato a far valere le sue ragioni:

Noi abbiamo trovato la cacca nel bidet e dovevo pulirla io, quindi fidatevi… qui dentro ci sono altre persone con cui parlarne e non sono io. Sono quattro nomi che non faccio ma so benissimo chi fa la cacca nel bidet, chi non fa i piatti e chi lascia le cicche e non sono io. L’unica pecca che ho è che lascia la camera disordinata ma sulla pulizia sono molto precisa.