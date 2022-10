Il momento più atteso di Tale e Quale Show? Ovviamente l’esibizione di Valeria Marini che ieri si è calata nei panni di Shakira. Cristiano Malgioglio nel corso dell’appuntamento con il varietà di Rai1 ha scalpitato in attesa di scoprire la nuova performance della stellare showgirl, tanto da chiedere al padrone di casa quando la Marini sarebbe comparsa.

Poco dopo la sua richiesta, Malgioglio è stato accontentato e Valeria Marini si è potuta cimentare in una indimenticabile (!) imitazione di Shakira, interpretando il brano Waka Waka, dal videoclip ufficiale.

C’è da dire che la Marini ha messo tutto l’impegno possibile ed una buona dose di fiato dal momento che la performance oltre che canora richiedeva anche un grande impegno anche nella danza. Durante l’esibizione però Malgioglio ha preferito addirittura tapparsi la bocca esprimendosi con dei cartelli, per poi commentare successivamente:

Ah no, devo parlare. Più che Shakira sei stata una sciagura. Sei stata veramente… Io sono sconvolto… Come si dice? Uno scempio. (…) Ma come si fa ad imitare Shakira, amore, che è pazzesca? Hai stonato dall’inizio alla fine. Amore, ma tu non sai neanche imitare Valeria Marini. Ma perché ti devo dire che sei brava? Non sei brava, non ti devi offendere: io dico quello che penso.