Valeria Marini critica Selvaggia Lucarelli e difende Giorgia Meloni

Valeria Marini sostiene Giorgia Meloni, questo è un dato di fatto. Dopo anni di gay pride al fianco della comunità LGBTQ+, ci ritroviamo di fronte all’ovvietà: salire sul carro dei vincitori è sempre la cosa più semplice da fare. Per questo motivo, la prossima concorrente di Tale e Quale Show ha pubblicamente attaccato Selvaggia Lucarelli prendendo le difese di “Io sono Giorgia…”.

“In questa fase, più si dà dell’ignorante e della fascista alla Meloni e più potenziali elettori si sentiranno da lei rappresentati”, ha scritto Selvaggia Lucarelli.

La Marini, via Twitter, ha cinguettato:

Cara Selvaggia hai tanto, anzi tutto da imparare da Giorgia Meloni… Per esempio, il rispetto che ha per gli altri e soprattutto per l’universo femminile e tutte le donne.