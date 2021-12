Valeria Marini piange per colpa di Nathaly Caldonazzo: “Mi ha detto pazza ed esaurita, ma come si permette?” – VIDEO

Scontro tra primedonne nella Casa del Grande Fratello Vip. Valeria Marini si è arrabbiata con Nathaly Caldonazzo perché si è sentita offesa dalle sue critiche: “Tu mi hai detto sei pazza, impara a chiedere scusa. Mi ha detto: ‘Speriamo che se ne va stasera’. Sei lì che offendi”.

Volano stracci tra Valeria Marini e Nathaly Caldonazzo al GF Vip

“Sei appena arrivata, porta rispetto” Valeria, sperando di ricevere delle scuse da parte di Nathaly, le ha ricordato che è pregata di rispettare gli altri concorrenti che sono nella Casa del GF Vip da più tempo di lei.

In tutto ciò, Nathaly, non dimostrando troppo interesse per il rimprovero della showgirl stellare, ha risposto a mezza bocca senza smentire nemmeno le accuse che le sono state rivolte.

Manila ha difeso la buona volontà di Valeria che, scoppiando a piangere, ha affermato di non dormire da alcuni giorni. Anche Katia Ricciarelli ha preso le difese della Marini invogliandola a reagire.

La showgirl stellare, tra un singhiozzo e l’altro ha concluso:

Lei mi sta addosso da quando è arrivata. Le ho regalato pure i miei trucchi. Sono stanca anche io… lei è arrivata da una settimana ma cosa vuole? Mi ha detto che sono pazza ed esaurita. Ma come si permette? Chi è? Ci sono rimasta male. Da quando è arrivata… questo è il ringraziamento.

