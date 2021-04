Mentre nella nostra Isola dei Famosi si fa fatica a trovare momenti di coinvolgimento, tra le solite liti e gli incomprensibili spiegoni delle prove, in Spagna tutto diventa più croccante. Merito anche della presenza di Valeria Marini, protagonista indiscussa di Supervivientes e che già si è imbattuta in alcune clamorose disavventure.

Valeria Marini: disavventure a Supervivientes

A raccontarcelo è Telecinco che ha fatto il punto degli ultimi incredibili avvenimenti che sono avvenuti in queste ore sull’Isola spagnola.

L’intossicazione sarebbe il risultato di una cattiva decisione da parte di Valeria Marini, supportata dal gruppo, che al termine della prova ricompensa ha deciso di scegliere delle uova crude commettendo un grave errore. In assenza del fuoco per poterle cuocere, infatti, si è rivelata una scelta dannosa per tutti. Ma il gruppo ha deciso scegliere le uova (6 per 8 persone) pur non avendo un modo per cucinarle.

Valeria, racconta Telecinco, avrebbe lasciato il suo uovo al sole per un po’ prima di mangiarlo. Da quanto è poi stato svelato in un secondo momento, “Valeria ha avuto problemi di stomaco nelle ore successive all’assunzione di uova” e alla luce di quanto accaduto il gruppo ha deciso di buttare via le altre.

Questa però non è stata la sola disavventura per la showgirl nostrana che si è imbattuta anche in un attacco di meduse. Subito dopo essere rimasti senza cibo, Valeria con altri naufraghi sono andati a caccia di granchi ma hanno dovuto fare i conti con le meduse e le conseguenti punture.

