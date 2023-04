Lo scorso sabato sera è andata in onda la semifinale de Il Cantante Mascherato. Sotto la maschera dello scoiattolo si nascondeva Valeria Marini, ex concorrente del Grande Fratello Vip e appassionata di talent e reality.

Dagospia, proprio in merito alla sua maschera, ha tirato fuori un particolare retroscena degno di nota che ci sentiamo volentieri di condividere:

Eliminata nell’ultima puntata de “Il Cantante Mascherato” allo spareggio dalla Stella (al cui interno dovrebbe “abitare” Simona Ventura). Dopo il verdetto dietro le quinte sarebbe però esploso il caos, con la stellare Marini agitatissima.

La showgirl per mancanza di show avrebbe preteso di sistemarsi prima di svelarsi, anche perché sudatissima e con trucco stravolto. Così, come sempre accade in questi casi, c’è chi prova a condire esagerando: avvocati, offese, scleri. Ma la fu diva del Bagaglino è semplicemente tornata in scena, ha tolto la maschera e…vissero tutti felici e contenti. Tanto che dovrebbe essere tra gli ospiti della finale dello show condotto da Milly Carlucci.