Mentre sogna di calarsi nei panni di J-Lo, Valeria Marini è stata Britney Spears nella prima puntata di Tale e Quale Show andata in onda ieri sera su Rai1. Il risultato? Forse non proprio dei migliori, tanto da guadagnarsi un ultimo posto in classifica. Ma non deve demordere, poiché siamo appena all’inizio!

Valeria Marini è Britney Spears a Tale e Quale Show

Per Cristiano Malgioglio l’esibizione di Valeria Marini a Tale e Quale Show è stata semplicemente “terribile”. Così il paroliere e giurato ha riassunto la performance della stellare showgirl che si è calata nei panni di Britney Spears in Toxic, in tutina trasparente e brillanti argento.

Prima ancora di Malgioglio, a scherzare sull’esibizione di Valeria ci ha pensato Leonardo Fiaschi nei panni di Jovanotti: “Mi sembrava più Britney Spritz”. Loretta Goggi, come sempre, è stata molto delicata nei giudizi:

Ti sei lasciata camuffare in una maniera in cui non tutte le donne sono disposte a fare. Impegnati perché ce la puoi fare.

Per Giorgio Panariello la showgirl avrebbe messo tutta se stessa nell’apparire uguale alla popstar, mentre Malgioglio, che si è presentato con accanto la foto di Alba Parietti, è stato senza pietà:

Avrei preferito un colpo in testa che ascoltare questa agonia, più che cantare ha miagolato dall’inizio alla fine. Più che un coach o un insegnante di canto, a mio avviso, per te ci sarebbe stata, non so, una gattara. Perché io sono una gattara. Io adoro gli animali. Alba tutta la vita. Non me ne volere, tesoro. Ma sei stata terribile!