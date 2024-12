Valeria Marini aggredita sulle scale di casa: come sta e cosa è successo

Momenti di terrore per Valeria Marini, che è riuscita a sfuggire a un’aggressione nel suo condominio.

Paura e tensione per Valeria Marini, protagonista di una vicenda che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. La nota soubrette italiana, rincasando dopo le 23, si è trovata faccia a faccia con un uomo che si nascondeva nel buio delle scale del suo palazzo. Grazie alla sua prontezza di riflessi e all’intervento della polizia municipale, la situazione si è conclusa senza danni fisici, ma lo spavento è stato enorme.

Valeria Marini aggredita: ecco cosa è successo

L’episodio si è verificato in un palazzo del centro cittadino. Valeria, appena entrata nell’androne del condominio, ha percepito strani rumori. Le lampadine del vano scala erano state intenzionalmente rotte, lasciando l’ambiente completamente al buio. Quando ha chiesto ad alta voce chi ci fosse, un uomo è sceso precipitosamente dalle scale, costringendola a una fuga verso la piazza antistante.

La soubrette, visibilmente scossa, ha fermato una pattuglia della polizia municipale di passaggio, raccontando l’accaduto. Gli agenti hanno immediatamente perquisito l’area. Poco dopo, un giovane con atteggiamento aggressivo è uscito dal portone. L’uomo, che ha urlato insulti in portoghese e tentato di opporre resistenza, è stato bloccato e condotto in Questura per accertamenti.

L’indagine preliminare ha rivelato che le lampadine erano state rotte e il sistema d’allarme della casa di Valeria era stato manomesso, confermando l’intenzione del sospettato di agire con violenza.

“Mi sento fortunata a essere qui”

“Sono scossa, ma mi sento fortunata”, ha dichiarato Valeria Marini ai giornalisti. La showgirl ha sottolineato come la tempestiva presenza della pattuglia abbia scongiurato il peggio. “Se non avessi trovato aiuto così in fretta, quell’uomo avrebbe potuto raggiungermi e farmi del male”.

Dopo aver sporto denuncia, Valeria ha ringraziato le forze dell’ordine e ha ribadito l’importanza della sicurezza.