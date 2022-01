Valeria Marini è pronta a difendere la sua amica Katia Ricciarelli dalle nomination del Grande Fratello Vip: “Lei è super sensibile”, ha esclamato lasciandoci sotto shock. Ecco quali accordi ha cercato di prendere in queste ore con Manila Nazzaro e Carmen Russo.

Valeria Marini si accorda per l’immunità di Katia Ricciarelli

E’ stata Katia Ricciarelli a “chiedere” alle sue adepte di essere resa immune facendo muro contro il resto della Casa che si è palesemente schierato contro:

Dobbiamo fare un cordone ragazzi, perché altrimenti ci sbranano. A me m’ammazzano. Io non voglio mica andare davanti al pubblico. Io spero di essere un’altra volta immune e che vada via Nathaly. È una energia negativa.