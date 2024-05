Valeria Golino, cosa pensa di Giorgia Meloni e della sua comunicazione: “Occasione sprecata”

Valeria Golino, attrice e regista, è stata ospite di Otto e Mezzo nella puntata di ieri sera condotta da Lilli Gruber. L’argomento? “Giorgia Meloni: o la va o la spacca”. La Golino è stata incalzata dalla padrona di casa proprio sulla premier e sul suo modo di comunicare agli italiani. Cosa pensa?

Valeria Golino: ecco cosa pensa di Giorgia Meloni

Si parla di astensionismo, ed in merito Valeria Golino ha confermato che lei andrà a votare ma non ha potuto nascondere le sue attuali e comprensibili perplessità rispetto all’attuale momento politico:

Sono perplessa, non posso dire che sono in un momento in cui sento la mia spina dorsale forte. Sono anche io… perplessa.

Dopo aver visto al Governo per 19 mesi Giorgia Meloni, per 19 mesi, essendo di fatto la prima donna presidente del Consiglio, cosa pensa la Golino?

Io non ho votato Giorgia Meloni. Però è chiaro che avere una Presidente del Consiglio donna era molto auspicabile, lei è una politica, non è una che non sa di che cosa parla e ho sperato che, pur non essendo quello che avrei voluto, fosse diversa. Mi sento, oggi, che sia stata un’occasione sprecata per una politica donna. Io in questo momento la sento così anche rispetto a una politica verso le donne, sulle leggi che riguardano noi personalmente.

Lilli Gruber l’ha incalzata ancora, chiedendole se secondo lei la comunicazione di Giorgia Meloni possa essere considerata efficace:

Lei ha un modo di comunicare che può arrivare alle persone, come sembra. Poi però non essendo spesso del suo parere, divido il vedere una persona che ha un modo incisivo dai contenuti. Quindi vedo una persona che sa il fatto suo e sa il modo di esprimerlo, da contenuti che non mi rappresentano e che a volte addirittura non mi interessano.