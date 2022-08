Valeria Cardone, in isolamento per il Covid, ha deciso di fare delle precisazioni sulla fine della storia con Matteo Ranieri, ex tronista di Uomini e Donne con il quale ha avuto una breve relazione.

Valeria Cardone vuota il sacco: la verità sulla rottura con Matteo Ranieri

“Non mi piace rispondere e dare spiegazioni. E sono stanca di Deianira (Marzano, ndr) e a chi dice che devo spiegare i motivi del perché ci siamo lasciati”, in questo modo ha esordito Valeria su Instagram.

La ex corteggiatrice ha aggiunto:

I motivi della rottura restano nostri, per fortuna esiste ancora la privacy. Non sono vendicativa e rancorosa, non sputo nel piatto in cui ho mangiato. Se vi aspettate che parli male di Matteo, con cui ho condiviso cose importanti, questo non succederà mai. Anche da parte sua non accadrà.

Valeria con le sue parole ha lasciato intendere anche di avere stima e affetto per il suo ex (e la cosa appare reciproca).

“Quando noi ci siamo lasciati, lo abbiamo detto. Non è vero che ci siamo lasciati prima senza comunicarlo”, ha aggiunto così come potete vedere nel video in apertura del nostro articolo.