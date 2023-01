Valentina e Stefano, coniugi romani, con la loro storia di tradimento raccontata a C’è posta per te hanno catturato l’attenzione e scatenato commenti e critiche. C’è chi non avrebbe mai voluto vedere aperta quella busta (tra cui Chiara Ferragni, video in apertura), ma cosa è successo dopo la puntata?

Valentina e Stefano dopo C’è posta per te

Come sappiamo C’è posta per te è registrato e, nel dettaglio, la registrazione della prima puntata andata in onda ieri 7 gennaio potrebbe essere avvenuta anche diverse settimane prima. Dopo la messa in onda della storia di Valentina e Stefano, in tanti si sono chiesti come sarà mandata a finire tra i due.

Genitori di tre bambini, insieme da 16 anni. Lei tradisce lui dopo essere stata umiliata pubblicamente e nel privato dall’uomo che l’ha resa madre per tre volte, smettendo all’improvviso di darle attenzioni ed offendendola. Poi si rende conto di amarlo ancora, lascia l’altro, chiede scusa e scrive a C’è posta per te per recuperare il matrimonio. Lui continua ad avere un atteggiamento punitivo nei suoi confronti. Dice che non ha alcuna intenzione di tornare a casa, che ciò che accade sul divano con la sua ex quando i figli vanno a dormire è solo uno “sfogo”. Poi si fa convincere da Maria e apre la busta.

Cosa è accaduto dopo C’è posta per te? Le ‘talpe’ di Twitter si sono prontamente cimentate alla ricerca della coppia romana senza grossi risultati. Ma qualcosa è subito spuntato fuori dai meandri dei social. Si tratta di una segnalazione che, se reale, avrebbe dell’incredibile.

Ve la riportiamo a seguire, ribadendo che potrebbe anche non essere veritiera, quindi vi invitiamo chiaramente a prenderla con le doverose distanze: