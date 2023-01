La storia di Valentina e Stefano a C’è posta per te continua a far discutere a distanza di giorni dalla messa in onda della prima puntata stagionale. Maria De Filippi non è stata risparmiata dalle critiche, dopo aver fatto di tutto affinché lui aprisse la busta dopo la richiesta di perdono da parte della sua ex moglie.

Valentina e Stefano di C’è posta per te: ecco cosa è successo dopo

Per più di qualcuno, la relazione tra Valentina e Stefano ha rappresentato l’esempio classico di tossicità in un rapporto. Lo ha ribadito anche Chiara Ferragni, attenta telespettatrice di C’è posta per te (video in apertura e chiusura del nostro articolo).

Ma cosa è successo dopo la messa in onda? Noi di Blog Tivvù, ci siamo mosse per prime (ed infatti quell’articolo, a distanza di giorni, resta ancora tra i più cercati in rete) e nel frattempo, le ‘talpe’ dei social si sono messe subito a caccia dei profili dei due protagonisti.

E’ stato Fanpage.it ad apprendere i nomi completi: Valentina Paradiso e Stefano Ranucci.

Secondo una segnalazione giunta sui social, pare che i due ex coniugi oltre a tornare insieme avrebbero perfino allargato la famiglia con l’arrivo del quarto figlio. Tuttavia la circostanza non troverebbe alcuna conferma dai profili social di Valentina e Stefano.

A tal proposito, da quanto pubblicato dalla donna su Facebook sarebbero emersi ulteriori dettagli. I due ex protagonisti di C’è posta per te si sarebbero sposati nel settembre 2017. Già genitori di tre figli – Nicholas, Allyson e Denise -, il primo sarebbe giunto nel 2011 e sarebbero soprattutto loro i protagonisti degli scatti postati dalla donna.

Stefano, di contro, sarebbe meno social, o meglio, non amerebbe condividere i suoi fatti privati.

Su Instagram Stefano e Valentina non si seguono, ma lei ha appena condiviso degli scatti piuttosto eloquenti (matrimonio compreso): saranno tornati insieme? Giudicate voi.