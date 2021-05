Poco prima della nuova puntata dell’Isola dei Famosi, Valentina Persia ha avuto un malore. La comica romana è infatti svenuta, perdendo i sensi al punto da aver necessitato l’intervento dei medici. Tutto ciò è avvenuto dopo uno scontro avuto con Andrea Cerioli.

Valentina Persia sviene all’Isola: arrivano i medici

Man mano che il cerchio si stringe, crescono le tensioni all’Isola dei Famosi. Valentina Persia ha avuto un duro scontro con Andrea Cerioli per quando riguarda l’ultima nomination:

Sai cosa c’è? E’ che ci stiamo avvicinando alla finale e cadono un sacco di maschere!

Così Andrea ha commentato insieme al gruppo le ultime dinamiche, facendo così intervenire a gamba tesa anche Valentina che ha chiesto lumi su chi ce l’avesse. Cerioli ha contestato il cambio repentino di nome da parte di Valentina nel corso delle nomination.

La lite ha scaturito un crollo in Valentina che si è poi sfogata:

Mi pesa molto perché sono una persona che non ha maschere e se per una semplice votazione ci vede strategia ed è finita così l’amicizia mi dispiace molto…

Il giorno successivo alla lite con Andrea, per Valentina non è andata meglio in quanto è stata vittima di un malore. La Persia stava prendendo le esche quando a causa della troppa stanchezza e della fame le gambe hanno ceduto e la Persia ha perso i sensi. Fariba ha tentato di darle un aiuto a suo modo, ma Angela Melillo le ha contestato di aver detto “cose che in quel momento erano fuori luogo”. In seguito all’arrivo dei medici, la Melillo ha chiesto a Fariba in modo esplicito di spostarsi, per poi commentare:

Ho cercato di farle un po’ capire… però l’ha interpretato male.

Fariba non l’ha presa benissimo:

Qualsiasi cosa fanno, dicono loro, va bene… se dico io non va bene. Sono andata ad aiutarla ma loro ‘via via, spostati’. Sempre che loro sono una famiglia e io l’intrusa che non ho il diritto di preoccuparmi.

Isolde le ha fatto della troppo invadente e per questo le ha destinato il suo bacio di Giuda.

