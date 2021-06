Valentina Persia, intervistata per Casa Chi, ha avuto modo di ricredersi su Fariba Tehrani, dopo un inizio particolarmente difficoltoso nel corso dell’ultima stagione dell‘Isola dei Famosi che si è appena conclusa.

Valentina Persia si è pure soffermata sulle imitazioni:

A me faceva un sacco di simpatia. Mi è dispiaciuto leggere che ci sono state delle forme di razzismo nei suoi confronti. Perché io imito lei, non ho mai imitato la provenienza. Quando uno è particolare viene imitato, quelli che non sono imitabili sono quelli che passano e non lasciano la scia.

E per quanto riguarda il naufrago dell’Isola che l’ha delusa maggiormente non ha dubbi:

Sicuramente Brando Giorgi. Che oltretutto ha anche sottolineato che non mi aveva mai conosciuto prima, ma abbiamo fatto Caterina e le sue figlie insieme. Ha omesso e mi batteva pure l’occhietto ma io non gliel’ho data vinta, non gliel’ho data proprio. In studio un leone, in spiaggia niente. Non mi è piaciuto molto umanamente.