Valentina Persia ha mentito su Brando Giorgi? Nonostante le parole della comica, pare proprio che i due naufraghi si conoscessero già da tempo prima della loro partecipazione all’Isola dei Famosi. A smentire la naufraga sarebbe stato un tweet con tanto di foto pubblicato da Sonia Lorenzini, ex Vippona.

Valentina Persia e Brando Giorgi si conoscevano o no prima dell’Isola?

Gli scontri in atto tra Brando Giorgi ed il resto del gruppo all’Isola dei Famosi sono ormai diventati una costante. L’attore nei giorni scorsi ha deciso di isolarsi da quello che ha definito “branco”. Anche ieri è stata fatta vedere una clip sul suo conto e proprio Brando ha commentato, come riportato da Novella 2000:

La mia Isola è partita male, sono stato subito fermato dalla Isoardi. Sono uno dei pochi che si è fatto quattro isole, evidentemente non sono bravo a costruire dei rapporti in questa avventura. Da quello che vedo io qui ci sono due teste: Gilles e Valentina. Io dentro ho trovato personalità diverse, ma è il gioco. Andrea ha detto che ho fatto lo show.

Ilary Blasi ha voluto ascoltare anche la campana di Valentina Persia alla quale ha domandato come mai ce l’avesse con l’attore. A detta della comica, Brando non farebbe molto all’Isola. Quindi ha aggiunto:

Non mi devi dire amore perché non ti conosco.

Eppure a quanto pare non sarebbe proprio così. Sonia Lorenzini a quel punto ha pubblicato una foto che ritrae i due naufraghi insieme, a quanto pare mentre recitano in una fiction. Effettivamente entrambi in tv hanno partecipato ad alcune serie come Caterina e le sue figlie 3 e Sangue caldo.

Valentina ha quindi mentito o il suo è stato un semplice modo di dire che lascerebbe intendere come, oltre ad un mero rapporto lavorativo tra i due non ci sarebbe mai stato alcun tipo di rapporto?

Nun te conosco e non ti ho mai conosciuto ??????#isola #brando

Non quadra … pic.twitter.com/FOciRDPaIE — Sonia__lorenzini (@Sonialorenzini4) April 12, 2021