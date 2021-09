Tommaso Eletti ospite di Casa Chi ha raccontato a caldo le sue emozioni dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip della puntata di venerdì sera: “Ho conosciuto un sacco di gente buona e sono felice”. Spazio poi per un lungo focus sull’ex fidanzata Valentina Nulli Augusti.

Valentina Nulli Augusti al GF Vip? Tommaso Eletti interviene

Tommaso ha parlato della sua ex fidanzata Valentina Nulli Augusti, svelando anche un retroscena: “Valentina si è fatta dare dei consigli da Fabrizio Corona perché lei si deve sempre preparare le cose”.

E se la sua ex facesse il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia? Eletti ha le idee chiare:

Come prenderei la notizia di Valentina nella Casa del Grande Fratello Vip? Le vuole fare gossip ed entrare. Lei si sta candidando io invece sono stato chiamato. Sono contento se entra tanto la odiano e almeno crea un po’ di dinamiche e Alfonso vuole questo. A Valentina non gliene frega niente della gente ma lì dentro la odiano. Stanotte c’era Soleil con Nicola che la prendeva in giro e le faceva l’imitazione. Lei è molto simpatica ma lì la odiano e pure fuori la odiano. Sono un ragazzo buono e non sono come mi descrive lei. Se entra la nominano subito.

Tommaso è certo che con Valentina non ci sarà mai possibilità di tornare indietro per ricostruire il loro rapporto: “I nostri problemi non andavano risolti in TV ma dentro casa. E’ stata lei che ha chiamato Temptation Island”.