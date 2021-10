Valentina Nulli Augusti verso il Grande Fratello Vip: arriva la conferma

Valentina Nulli Augusti verso il Grande Fratello Vip, parola di Casa Chi. Il format web del settimanale diretto da Alfonso Signorini ha confermato questa possibilità: “Tempo al tempo” svelano i giornalisti.

Dopo il confronto con Tommaso Eletti e il secondo faccia a faccia con il resto dei concorrenti della Casa, Valentina Nulli Augusti dovrebbe arrivare a breve al Grande Fratello Vip come nuova concorrente ufficiale.

Del resto, pare che entrambi i suoi interventi siano stati i momenti più seguiti del reality show condotto da Alfonso Signorini.

L’ex fidanzato Tommaso Eletti, proprio a Casa Chi, ha svelato cosa ne pensa di questo potenziale ingresso:

Come prenderei la notizia di Valentina nella Casa del Grande Fratello Vip? Le vuole fare gossip ed entrare. Lei si sta candidando io invece sono stato chiamato.

Sono contento se entra tanto la odiano e almeno crea un po’ di dinamiche e Alfonso vuole questo. A Valentina non gliene frega niente della gente ma lì dentro la odiano.

Stanotte c’era Soleil con Nicola che la prendeva in giro e le faceva l’imitazione. Lei è molto simpatica ma lì la odiano e pure fuori la odiano. Sono un ragazzo buono e non sono come mi descrive lei. Se entra la nominano subito.