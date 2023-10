Valentina Melis è l’ex compagna di Massimiliano Varrese e mamma di Mia, la sua unica figlia. L’attore è entrato nella Casa del Grande Fratello definendosi un papà single innamorato della sua bambina. Scopriamo tutte le curiosità sulla ex dell’attuale concorrente del reality show.

Valentina Melis, chi è l’ex compagna di Massimiliano Varrese e mamma di Mia

Talentuosa e versatile attrice italiana, Valentina Melis si è fatta notare nel mondo dello spettacolo per merito della sua attitudine poliedrica. Valentina e Massimiliano Varrese hanno una figlia, la piccola Mia nata il 10 marzo 2017.

Nata a Milano (ma ha origini sarde) il 24 ottobre 1980, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, la Melis è da sempre molto riservata e la sua vita privata non è mai stata messa in mostra oppure in pasto ai social.

Nel 2020, Massimiliano Varrese ospite di Caterina Balivo durante Vieni da Me, ha raccontato come si sono conosciuti:

Lei è una delle mie prime fan. Ci siamo conosciuti durante le prove di un musical, Tre metri sopra il cielo, e lei era la migliore amica della produttrice. Tutti mi dicevano che poteva essere la donna giusta per me ma a me non interessava… Lei è venuta a vedere la prova generale, ho sentito una cosa forte… Non è stato un colpo di fulmine, noi diciamo sempre che è stato un riconoscersi. Ci siamo fidanzati dopo ben 8 anni.

Oggi la figlia di Massimiliano e Valentina ha compiuto 6 anni.

Nel 2017, poco prima della nascita della loro prima figlia insieme, Massimiano Varrese e Valentina Melis avevano annunciato la loro intenzione di sposarsi, ma non è chiaro se poi abbiano effettivamente celebrato il matrimonio, dato che non ci sono informazioni concrete disponibili nel mondo del gossip italiano.

L’attore, che ora partecipa come concorrente al Grande Fratello, ha dichiarato di essere single, ma non si sa da quanto tempo lo sia.