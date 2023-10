Valentina Melis, ex compagna di Massimiliano Varrese, attuale concorrente del Grande Fratello, nonché madre della piccola Mia, nata dalla loro passata relazione, è stata costretta ad intervenire nuovamente. Insulti, accuse e, in generale, una strumentalizzazione totale della realtà e della loro passata unione hanno caratterizzato le ultime giornate.

Valentina Melis, ex di Massimiliano Varrese interviene ancora

Con un post su Instagram, Valentina Melis, una delle più intelligenti femministe ed attiviste degli ultimi tempo, è stata costretta a fare chiarezza dopo la shitstorm inaudita che le si è scatenata contro. Quelle scritte sono, a suo dire, le ultime parole sulla vicenda:

Queste sono le ultime parole che leggerete sui miei canali riguardanti la mia vita privata con il mio ex compagno. Le ragioni che hanno determinato la nostra separazione sono private e non hanno nulla a che fare con le strumentalizzazioni avvenute recentemente . Il rispetto e la stima che ho per il padre di mia figlia è tale che son certa saprà assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Il mio percorso personale come femminista e attivista è frutto di esperienza e studi e non permetto a nessuno di giocare con il gossip del momento per miseri clikbite. Non risponderò ad accuse personali, o a richieste di spiegazioni su scelte che non mi riguardano più. Confido che queste mie parole siano sufficienti per dipanare qualunque interpretazione ulteriore della realtà. “Mala tempora currunt”

Dal post social della Melis, giunto alla vigilia della nuova puntata del Grande Fratello, è possibile comprendere tutta l’amarezza per una situazione surreale che si è creata. Già in precedenza Valentina era intervenuta ribadendo la responsabilità del suo ex rispetto alle sue azioni: “A noi donne viene chiesto sempre di pagare il conto per quello che fanno gli uomini che frequentiamo o che abbiamo frequentato. I nostri padri, fratelli, figli, cugini. Ora addirittura gli ex. Noi non siamo responsabili delle loro azioni. Loro ne sono responsabili, non noi”, aveva detto.

Un discorso privo di sbavature, così come l’ultimo post Instagram giunto dopo l’ennesimo attacco ricevuto.