Valentina Ferragni e Matteo Napoletano se la sono vista brutta. La sorella minore di Chiara ha raccontato su Instagram la disavventura con il fidanzato che le è costata la rottura di due costole.

Si faceva tutto il giro dell’isola. Arriva il giorno fatidico. Io ero dietro Matteo, che era dietro la guida. C’era anche un altro ragazzo con noi. Ci mette il giubbotto di salvataggio e ci spiega come funziona. Ci dice di lasciare tutto a riva e di non portare nulla, perché in mare con le onde si rischia di perdere roba.

Questi giorni sono successe cose un po’ strane. Voglio raccontarvene una, successa due settimane fa che non ho raccontato perché dovevo assimilare. Io e Matteo abbiamo prenotato questo giro in moto d’acqua di un’ora e mezza con una guida. In Italia serve la patente nautica, lì no.

Valentina Ferragni si rende conto che c’è qualcosa che non va e subentra la paura:

Dopo i primi dieci minuti pensavo che sarei morta. era pesantissimo. Dovevo stare in piedi per non cadere dalla moto d’acqua. Avevo entrambe le braccia che cingevano la vita di Matteo, ma ogni volta che prendevamo l’onda lo spingevo indietro visto che dovevamo stare per forza in piedi. Non pensavo sarebbe finita così male. Dopo una mezz’ora, mare grosso, vento fortissimo, io gli urlo che non ce la faccio più, con un’ora da fare ancora davanti a me. Sentivo che saremmo caduti in acqua da un momento all’altro.

Prego Matteo di tornare indietro e la guida ci ferma dicendoci che stava arrivando una tempesta e dovevamo tornare per forza indietro. All’orizzonte c’era il cielo più nero che abbia mai visto in vita mia.

Mi aspettavo che la guida mi prendesse dietro di lui, invece mi fa restare con Matteo. Partiamo per tornare indietro, eravamo spaventatissimi. Arriva a piovere fortissimo, prendiamo un’onda e cadiamo in mare aperto.

Nella caduta non so se ho sbattuto le costole contro la moto d’acqua o Matteo. Fatto sta che non riuscivo quasi a respirare, con la moto d’acqua andata lontanissima da soli. Anche Matteo si era fatto male. La guida se ne era andata.

L’altro cliente che stava con noi è venuto a soccorrere, la guida è tornata dopo cinque minuti. Non riuscivo più a salire per il dolore. Eravamo spaventati e diluviava fortissimo. La guida decide di prendermi per portarmi dietro di lui, dicendogli che avevo malissimo al costato. E lui mi diceva di stare tranquilla.

Arriviamo a riva e alla guida non gliene frega niente delle mie condizioni e ci chiede pure i soldi. Alla fine abbiamo anche pagato, litigando, perché ce ne volevamo andare. Ma io dico, se ci fosse stata una persona che prendeva un attacco di panico dopo la caduta come avrebbe fatto?