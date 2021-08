Vacanze da incubo per Selvaggia Lucarelli, in Sicilia senza elettricità e acqua: il sindaco di Noto interviene

Selvaggia Lucarelli ha deciso di passare qualche giorno di vacanza in Sicilia, Noto per l’esattezza. Peccato che le cose non siano andate affatto bene, rattristando la giornalista che ha documentato tutto tramite social.

Vacanze da incubo per Selvaggia Lucarelli

La denuncia di Selvaggia Lucarelli è dispiaciuta quanto dettagliata. In vacanza a Noto con il compagno Lorenzo Biagiarelli, il figlio Leon e la fidanzata del ragazzo, si sono trovati a dover fare i conti con una villa in affitto da giorni senza elettricità e nemmeno acqua.

Per questo motivo, pure per poter dare un po’ di ristoro al suo cagnolino, la giornalista si è dovuta rifugiare in automobile in piena notte:

Io devo stare in macchina a ricaricare un cellulare con il cane distrutto, è veramente vergognoso. Lo dico con profonda mestizia ma questo a Noto è il viaggio che ricorderò con più dispiacere nella vita. Ho apprezzate la sfolgorante bellezza di tanti luoghi, ma non posso fare finta che non esista il resto. Sono completamente abbandonata al locatore del posto che ho affittato a prezzi esorbitanti, in una situazione folle. Ho viaggiato in tutto il mondo, ho dormito in bettole 5 stelle mai vissuto una situazione più surreale di questa. Affittate ville apparentemente bellissime, chiedete cifre astronomiche e poi nascondete magagne, zero servizi, maleducazione, menefreghismo. Non è questa la Sicilia che volevo raccontare. La misura è colma.

Il problema che affligge Noto però è più ampio e Selvaggia documenta pure l’errata gestione dei rifiuti e l’assenza della raccolta differenziata.

Il sindaco della città (invece di aiutarla) ha deciso velatamente di attaccarla sui social:

Gentile signora, così come il suo disagio merita comprensione e rispetto, allo stesso modo la nostra città e il nostro territorio, luoghi unici e ricchi di storia, meritano, anzi esigono, altrettanto rispetto pur nella consapevolezza che molti di noi, che questi luoghi abitiamo, siamo lontani dal farlo, anzi, molto spesso, pronti a rincarare la dose rinnegandoli e profanandoli. Io penso che nessuno di noi avrebbe voluto vivere questa brutta esperienza che trasforma la serenità di una vacanza in un incubo e, come riferitole telefonicamente, il nostro disappunto e la nostra condanna per quanto da lei e dai componenti della sua famiglia vissuto è totale e senza riserve. Le scrivo a nome di una comunità che si ritiene, proprio come lei cara signora Lucarelli, offesa e tradita. Una disavventura può mai arrivare a mortificare una comunità che l’ha accolta a braccia aperte? L’improvvisazione di un solo privato può compromettere per sempre la bellissima relazione nata tra l’eleganza delle nostre architetture, la ricchezza del nostro paesaggio e la sua straripante classe, la sua invidiata bellezza e, soprattutto, la sua versatile professionalità apprezzata da tantissimi fan e ammiratori?

La risposta di Selvaggia Lucarelli non si è fatta attendere:

Guardate le mie foto e giudicate voi se sono io a offendere la città o se sono la città, i turisti, i locali, ad essere offesi da questo scempio. L’immondizia differenziata viene ritirata porta a porta. Non esistono cassoni dell’immondizia, a Noto. Le ho segnalato l’assenza dei mastelli nella mia proprietà (le ho fornito indirizzo) e ho chiesto se la proprietà in affitto è in regola con la Tari. Ho chiamato anche l’ufficio preposto. Qui parrebbe non esserci alcuna utenza Tari (ma spero di sbagliare), per cui ho chiesto all’agenzia che ha affittato casa, la Compass Cultura, di verificare con il proprietario. Nessuna risposta, da giorni. La mia immondizia dove potrà mai finire, se non lungo le strade che circondano la vostra meravigliosa cittadina? Io non voglio questo. Non voglio contribuire a questo scempio. E ho chiesto silenziosamente, in privato, di aiutarmi a volere bene a Noto e alla Sicilia.

Ieri sera è arrivata anche la nota dell’assessore all’Energia della Sicilia, Daniela Baglieri, che in merito ai rifiuti di Noto, ma senza citare Lucarelli, ha affermato:

Non è ammissibile che il valore delle risorse turistiche del territorio siciliano venga deturpato a causa dei rifiuti abbandonati per strada.

Selvaggia ha perfettamente ragione, inutile negarlo.

E lo scrivo da siciliana (sono di Palermo). Sui social ho aggiunto una cartella apposita documentando lo scempio che stanno facendo alla mia città e posso assicurarvi che in alcune zone questa situazione è davvero tragica.