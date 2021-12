Giacomo Urtis è sempre stato il concorrente perfetto per il Grande Fratello Vip perché ne sa sempre una più degli altri. E così, durante un blocco pubblicitario della scorsa diretta, il chirurgo si è lasciato scappare un retroscena su Miriana Trevisan che – forse – è passato inosservato.

Giacomo e Soleil hanno parlato di Miriana in attesa del verdetto nelle nomination che ha visto l’eliminazione di Biagio D’Anelli:

Mi sembra strano che la facciano passare come se fosse pazzesca, bravissima, come una vittima… Amore, poi una volta che usciamo da qua ti racconto cosa ho visto in questi anni, perché io la conoscevo già prima di entrare qua. Un mio amico le comprava orologi, scarpe da 20-30 mila euro… sta qui a fare la vittima e poi li fa fuori uno dopo l’altro, li intorpidisce.