Urla per Soleil fuori dal GF Vip: replica perfetta e stoccata al resto della Casa – VIDEO

Sono tornati ad urlare fuori dalla Casa del GF Vip. Questa volta la destinataria è stata Soleil Sorge, la quale è stata messa in guardia da alcuni fan rispetto ai suoi stessi inquilini. La Vippona, tuttavia, non sarebbe rimasta molto stupita dalle parole urlate fuori dalle mura della dimora di Cinecittà, ed anzi divertita avrebbe replicato lanciando una stoccata al resto della Casa.

Urla per Soleil Sorge fuori dal GF Vip

Nel pomeriggio di oggi, superata ormai la stanchezza dell’ultima puntata, Soleil Sorge ed alcuni Vipponi si sono ritrovati in giardino. Durante un momento di relax, si sono sentite le urla di alcuni fan che hanno voluto mandare un messaggio di supporto alla propria beniamina e nel farlo hanno colpo l’occasione per metterla in guardia dai suoi stessi compagni di avventura.

Nel dettaglio, i fan fuori dalla Casa hanno voluto metterla in guardia dalle donne presenti nel reality, urlandole:

Soleil sono tutte false! Stai attenta!

Dopo essersi accertata delle parole esatte, Soleil ha replicato in maniera perfetta con un:

Grazie… lo so!

La risposta ha fatto sorridere i presenti, tra cui Alex Belli, ma la risata è stata a denti stretti da parte delle donne della Casa che erano con lei in giardino. Il nuovo evento potrebbe contribuire a creare ancora malcontenti tra i Vipponi o comprenderanno l’ironia dell’influencer? Lo scopriremo nelle prossime ore…

da fuori:”Soleil sono tutte false”

Soleil: “Grazie, lo so” io la amo che ci posso fare #gfvip pic.twitter.com/oLfHCfzlQY — nameless 😾 (@drinkthiscola) October 23, 2021