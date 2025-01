Urla, pugni e minacce: Lorenzo fuori controllo al Grande Fratello, i video shock

Se le discussioni di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi vi sembravano esagerate, se i continui attacchi d’ira di Daniele Dal Moro contro Oriana Marzoli vi sembravano condannabili, Lorenzo Spolverato ha superato il limite. Ieri, nella Casa del Grande Fratello, la nuova lite con Shaila Gatta si è conclusa con uno sfogo shock in bagno.

Calci, pugni e urla: Lorenzo perde il “senno” al Grande Fratello

Lorenzo, dopo aver litigato con Shaila, si è chiuso in bagno sferrando colpi al muro per “sfogarsi” mentre gli altri concorrenti lo giustificavano. Giustamente, fuori dalla Casa, i fan del Grande Fratello chiedono la squalifica.

Non contento, il concorrente ha minacciato anche di andarsene (qualcuno lo accompagni all’uscita, grazie!).

Ecco i VIDEO:

Ma si continuate ancora a proteggere Lorenzo e i suoi attacchi d’ira che si rinchiude in bagno e inizia a prendere a pugni il muro questo ragazzo fa paura#grandefratellopic.twitter.com/KbjH8EGQng — sisonokevin (@si_sonokevin) January 19, 2025

E tutta la casa MUTA

Sentite le urla, si sente anche un colpo

Ma il &grandefrarello i PROTETTI LI CENSURA… solo Helena ha avuto un processo mediatico con mille inquadrature e tutti gli inquilini che ne parlavano di continuo e urlavano allo scandalo #GRANDEFRATELLO pic.twitter.com/0ietbRAFtT — penny lane (@Pennylane777s) January 19, 2025

Lorenzo se ne vuole andare VI PREGO SPALANCATE LA PORTA ROSSA pic.twitter.com/aysTwOlKL8 — ALY (@sonoinfastidita) January 19, 2025

Pamela:” Lorenzo è andato in bagno a dare pugni al muro ! ” Ma vi sembra normale ? Di Helena hanno fatto vedere tutto ! Di lorenzo spolverato censurano e fa tutto quello che vuole ! Vergogna #grandefratello #javi7 #luzzers #mavier #eleners #helevier #laflottaj #laflotta pic.twitter.com/KqtRC0G4IE — Michela24 (@Michela1709) January 19, 2025

La scheda del concorrente

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.