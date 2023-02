Come ben sapete, Gianluca Benincasa sarebbe dovuto entrare al Grande Fratello Vip durante la nuova puntata di questa sera, lunedì 6 febbraio. Ed invece, dopo l’esposto presentato dal padre di Antonella Fiordelisi, ha dovuto fare un passo indietro.

Amedeo Venza, ha parlato di urla e parolacce e una stanza di albergo lasciata alle prime luci dell’alba di domenica mattina. Gianluca Benincasa, quindi, è intervenuto a gamba tesa smentendo tutto.

“L’ex di Antonella era in hotel fino a ieri. – scrive Venza – Ha fatto il panico alla notizia che non entrava più! Urla e parolacce all’interno della stanza contro chi gli ha messo il bastone tra le ruote… e nelle prime ore di questa domenica ha asciato nello a malincuore l’hotel”.

Pronta la smentita di Benincasa:

Ora facciamo um sunto. Questo è un altro esempio di persona a cui molti danno ascolto.

Ho lasciato hotel due giorni fa e di sera. Nessuno ha mai urlato ed avevo un bellissimo rapporto con le guardie e la produzione.

Dato che loro non centravano nulla con quello che mi è successo, non avrei mai avuto i motivi per fare na cosa simile.Sono due giorni che sono rientrato a Salerno, e queste bugie gratuite non le posso accettare.

Ora davvero ne ho piene le scatole! In palestra già da ieri alla Virgin e tutti i miei amici possono confermare.

Queste sono le persone che fanno notizia.