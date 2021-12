Le urla fuori dal Grande Fratello Vip mettono in crisi Miriana: “Tuo figlio non vuole…”

Le urla fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip hanno letteralmente messo al “tappeto” Miriana Trevisan. In vista della nuova puntata di questa sera, tra le quattro mura della residenza più spiata d’Italia si respira aria tesa.

Urla fuori dal Grande Fratello Vip: “Miriana, tuo figlio non vuole…”

“Miriana, tuo figlio non vuole…”, queste le parole urlate fuori dalla Casa del GF Vip che hanno messo nuovamente in crisi la concorrente, dopo il suo recente avvicinamento a Biagio D’Anelli (proseguito anche in mattinata).

Se volete il mio parere, potete tranquillamente giudicare le dinamiche di un concorrente (ci mancherebbe) ma non abbiate mai la presunzione e il cattivo gusto di puntare il dito contro la Trevisan per quanto riguarda il suo ruolo di madre.

Posso capire tutto ma andare ad urlare e mettere in mezzo il figlio di Miriana anche no. Stamattina l’avete distrutta. #GFVIP pic.twitter.com/EMvyyE6uAO — Simona 🦚 (@simo_cantatore) December 27, 2021

Hanno urlato “Miriana tuo figlio non vuole…” — Antonella ♈❤️🖤🤺 (@antonellaD_E) December 27, 2021