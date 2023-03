Urla fuori dal GF Vip per Daniele e Oriana: dopo la lite arriva un gesto inedito – VIDEO

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro continuano ad appassionare gli estimatori del Grande Fratello Vip per via della loro storia particolarmente complicata. In queste ore, dopo un forte litigio sono arrivate anche le urla fuori dalla Casa.

Urla fuori dal GF Vip per Daniele e Oriana

Qualcuno ha raggiunto le quattro mura di Cinecittà per urlare: “Daniele, Oriana soffre”. Ed infatti, proprio in queste ore, i fan della ship hanno dovuto fare i conti con le nuove paturnie di Dal Moro che ha letteralmente perso la pazienza.

Daniele, dopo la nuova fortissima lite, ha anche deciso di chiedere scusa ad Oriana, sorprendendo i fan della coppia.

Altri focus sul GF Vip

GF Vip 7, Nikita si impone nei sondaggi sul preferito: ecco chi si lascia alle spalle#gfvip #nikiters https://t.co/ZG05CEjJ8q — BlogTivvu.com (@blogtivvu) March 9, 2023

“Ecco chi vince il Grande Fratello Vip”, il pronostico di Nicole Murgia: “Vi dico due nomi…” https://t.co/39MXpyqENM#gfvip — BlogTivvu.com (@blogtivvu) March 9, 2023