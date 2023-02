Urla fuori dal GF Vip per Oriana: la Fiordelisi fa una scoperta inedita – VIDEO

Fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip sono arrivate delle urla per Oriana Marzoli, svelando un retroscena sull’ultimo Televoto di lunedì sera durante la diretta su Canale 5.

Urla fuori dal GF Vip per Oriana: Antonella fa una scoperta

Oriana, infatti, è risultata la preferita dal pubblico (con un distacco di due punti percentuale su Nikita) durante il Televoto che ha visto l’eliminazione di George Ciupilan al Grande Fratello Vip.

Alcuni estimatori della venezuelana, per questo motivo, hanno urlato fuori dalle mura:

Oriana la più votata lunedì, stai attenta alla Murgia.

Antonella, proprio per via delle urla sentite mentre si trovava in cortiletto con Edoardo Donnamaria, Tavassi e Micol, ha scoperto che Oriana (seppur con poco distacco) ha avuto la meglio su Nikita ed è rimasta incredula.



La Fiordelisi, di seguito, ne ha anche parlato con Antonino Spinalbese e Davide Donadei.

Ecco il VIDEO.

“ORIANA LA PIÙ VOTATA LUNEDÌ”

“ORIANA ATTENTA ALLA MURGIA” GODENDO PER QUESTE URLA PIÙ ANTONELLA CHE VA VIA #oriele #gfvip pic.twitter.com/B84Ju0kC8f — sisonokevin (@_soleilandia_) February 3, 2023

Chi dice che non hanno sentito del televoto mente #oriele pic.twitter.com/7Wswx8RxBx — l (@_avcisoz) February 3, 2023

antinino ha sentito le urla “oriana è stata la più votata” e guardateli i cagnolini e antonella dice “lei ha sentito?” lui risponde no e lei dice “ah bene” Che pagliacci #oriele pic.twitter.com/IhmeNqHb0W — (@platonizd) February 3, 2023

pov: sei vittimella e hai appena saputo che la tua nemica ha preso più voti della tua amica #gfvip #oriele pic.twitter.com/49d6Nrv8Sx — ♐︎ (@afiresign_) February 3, 2023