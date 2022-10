Elenoire Ferruzzi non ha preso per niente bene il due di picche che le ha rifilato Daniele Dal Moro nella Casa del Grande Fratello Vip. Per la signora che dice di abitare a CityLife, l’ex tronista si vergognerebbe di esternare il suo innamoramento.

Urla dal Confessionale del GF Vip, Elenoire Ferruzzi furiosa: “Vaffancul*!”

Dopo aver saputo (da Giaele) la decisione di Daniele, Elenoire è sbottata in piscina e poi ha anche minacciato di andare via. Nonostante Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria abbiano provato a farla ragionare, non c’è stato nulla da fare.

Le urla della Ferruzzi si sono sentite in tutta la Casa mentre gli autori del GF Vip stavano cercando di farla ragionare in confessionale.

Parolacce, urla, offese, attacchi e bullismo. La Ferruzzi poteva regalarci molto altro ed invece ha deciso di “offrire” questa minestra indigesta.

Credo che Elenoire abbia bisogno di tornare dagli affetti cari lontana dalle telecamere per riflettere sul suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip (e, magari, farsi anche due domande).

ELENOIRE CHE URLA E MANDA A FANCULO GLI AUTORI IN CONFESSIONALE #gfvip pic.twitter.com/krQA1lhN6v — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 25, 2022