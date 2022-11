Uomo in tuta bianca si aggira al Grande Fratello Vip: ecco di chi si tratta – VIDEO

Misteriosi personaggi in tuta bianca nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la positività al Covid di Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Luca Onestini e Charlie Gnocchi, anche Wilma Goich è risultata positiva venendo isolata dal resto del gruppo per la quarantena.

Mentre i vipponi stavano parlando, alle spalle di Sarah, così come mostra un video, si è palesato un uomo in tuta bianca per sanificare gli ambienti condivisi dai vipponi dopo il nuovo caso di Wilma positiva al Covid.

Naturalmente il video ha subito catturato l’attenzione del pubblico social che ha condiviso la clip sui social.

Eccolo a seguire:

In seguito ai quotidiani controlli medici, oggi Wilma Goich è risultata positiva al Covid-19. La concorrente è in buone condizioni ed ha lasciato momentaneamente la Casa per essere isolata. Rientrerà appena possibile. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 16, 2022

