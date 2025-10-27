Uomo del pubblico apre la porta rossa e scappa in Casa al GF

GF, caos prima della diretta: un uomo del pubblico entra dalla Porta Rossa e si introduce nella Casa

Attimi di panico a Lumina Studios, in via Macherio, nella zona di Prima Porta (Roma Nord), sede del GF. Secondo quanto riportato in esclusiva da MondoTV24, un uomo tra il pubblico sarebbe riuscito a introdursi nella Casa del Grande Fratello poco prima della diretta condotta da Simona Ventura.

Tensione a Lumina Studios: spettatore oltrepassa la Porta Rossa

A poche ore dall’inizio della puntata del Grande Fratello, si sarebbe verificato un episodio mai accaduto prima nella storia del reality. Un uomo del pubblico, approfittando di un momento di distrazione, sarebbe riuscito ad avvicinarsi alla celebre Porta Rossa e ad aprirla, entrando all’interno della Casa.

L’intruso avrebbe superato i controlli di sicurezza e si sarebbe allontanato rapidamente, scatenando il caos tra il personale addetto e i presenti in studio.

Sicurezza in allerta, intruso ancora ricercato al GF

Le testimonianze raccolte parlano di momenti di grande confusione, con la sicurezza immediatamente mobilitata per rintracciare l’uomo. Al momento non è chiaro se sia già stato individuato, ma la produzione del programma avrebbe rafforzato i controlli e disposto un’ispezione completa della Casa per verificare la situazione.

Alcuni scatti circolati sui social mostrano la concitazione di quei minuti e sembrerebbero confermare la dinamica dell’accaduto. È la prima volta che qualcuno riesce ad accedere alla Casa del Grande Fratello durante una diretta o alla vigilia di essa.