In attesa che Uomini e Donne riapra i battenti, sono tante le indiscrezioni che riguardano la vita sentimentale di Tina Cipollari. Tra le ultime anche un possibile tradimento di Vincenzo Ferrara con una dama del trono over: sarà vero?

Uomini e Donne, Vincenzo Ferrara ha tradito Tina Cipollari con una dama del trono over?

Sono giorni che online si legge: “Tina Cipollari di nuovo single: è finita con Vincenzo Ferrara!”. La diretta interessata non si è ancora espressa a tal proposito ma secondo Bigodino.it, l’opinionista di Uomini e Donne sarebbe stata tradita.

Indiscrezione da prendere con le pinze, mi raccomando.

Ecco cosa scrivono nel sito di gossip citato prima:

Sembrerebbe, almeno da quanto si può leggere sul web, che la nota opinionista sia stata tradita da Vincenzo. Ma non finisce qui: Vincenzo è quest’altra donna misteriosa farebbero già coppia fissa. Pare che la nuova fiamma del Ferrara sia un ex dama del parterre femminile del trono over di UeD.

Sarà vero, sarà falso?

Noi restiamo in attesa di qualche conferma (oppure smentita) da parte della diretta interessata in attesa di rivederla in televisione con la nuova stagione di Uomini e Donne in partenza su Canale 5.