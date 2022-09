Federica, Lavinia, Federico N. e Federico D. sono i quattro nuovi tronisti di Uomini e Donne. Tra ieri e l’altro ieri (30/31 agosto 2022) si sono registrate le prime puntate del dating show da mandare in onda come sempre su Canale 5.

Chi sono i quattro nuovi tronisti pronti a trovare l’amore nello Studio Elios? Federica Aversano, Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera non vedono l’ora di mettersi in gioco.

Federica Aversano ha 28 anni, originaria di Santa Maria Capua Vetere ha un bambino di nome Luciano Giuseppe.

Il pubblico di Uomini e Donne la conosce già in quanto, proprio lo scorso anno, aveva corteggiato Matteo Ranieri.

Ecco il suo profilo Instagram: @federicaaversano.

Lavinia Mauro viene da Roma ed ha 26 anni. Studia Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e cerca un uomo paziente e tenace:

Non deve farmi annoiare perché tendo a stancarmi facilmente e a perdere l’entusiasmo iniziale. Mi piacciono i ragazzi sportivi. Non faccio spesso il primo passo. Sono un po’ all’antica su questo: l’uomo deve fare l’uomo.

Il suo profilo Instagram è @laviniamauro.

Federico Dainese ha 25 anni e vive a Genova dove lavora con il padre nel suo studio odontotecnico. Lo scorso anno ha corteggiato Veronica Rimondi e, proprio per quanto riguarda la sua donna ideale, ammette:

Cerco una ragazza sincera, una persona che mi voglia per quello che sono e non per quello che ho e quello che faccio.

Il suo profilo Instagram è @daino97.

Federico Nicotera ha 25 anni e vive a Roma con la mamma e le due sorelle. Il padre non lo sente da parecchio tempo e, proprio per il passato difficile, cerca una donna molto forte:

Accanto a me voglio una donna forte, con la propria identità e che sappia cosa vuole nella vita. Per lei devo rappresentare un valore aggiunto, non devo essere la metà mancante. Una donna che sappia starmi vicino, che possa essere presente per me, ma che allo stesso tempo mi sfugga. Deve essere fuoco, deve bruciare.