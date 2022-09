I fan del dating show di Canale 5, Uomini e Donne, scalpitano in vista della ripartenza della nuova edizione, durante la quale faremo la conoscenza dei nuovi protagonisti. Due nuove troniste e due nuovi tronisti con i relativi corteggiatori, ci terranno compagnia nel pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset, ma per la prima puntata dovremo ancora attendere.

Uomini e Donne: slitta la prima puntata, ecco il motivo

E’ notizia di queste ore lo slittamento della messa in onda della prima puntata del programma condotto da Maria De Filippi, inizialmente prevista per lunedì 19 settembre: come mai?

Secondo quanto svelato da Trash Italiano, nella fascia oraria inizialmente occupata da Uomini e Donne e Maria De Filippi sarà trasmesso uno speciale del Tg5 in diretta, durante il quale saranno trasmessi i funerali della Regina Elisabetta, morta lo scorso 8 settembre.

🟠 La partenza di Uomini e Donne è rinviata a martedì 20 settembre. Lunedì 19 settembre ci sarà uno speciale TG5 per seguire in diretta i funerali della Regina Elisabetta. — Trash Italiano (@trash_italiano) September 14, 2022

In questi giorni sulle varie reti Mediaset (e non solo) viene seguito con grande attenzione l’ultimo viaggio della sovrana, giunta a Londra, in attesa del solenne addio.

Per Uomini e Donne occorrerà attendere solo 24 ore dal momento che la nuova edizione prenderà ufficialmente il via martedì 20 settembre, come sempre dalle ore 14.45 su Canale 5, con le nuove avventure dei protagonisti dei troni classico e over.