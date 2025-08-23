Uomini e Donne: Shaila Gatta è la nuova tronista, la segnalazione

Shaila Gatta nuova tronista di Uomini e Donne?

Una clamorosa segnalazione potrebbe scuotere i fan di Uomini e Donne e del Grande Fratello: Shaila Gatta, nota ex concorrente del reality di Canale 5, potrebbe diventare tronista a partire da settembre. Dopo Flavio Ubirti tronista ufficiale potremmo avere il secondo nome. Il gossip arriva dal profilo Instagram angelica_atuttoreality.

“Oggi è arrivata la troupe di Uomini e Donne”

ODDIO???????? tina le andrà contro qua sopra sarà peggio del gf le room di angelica non sono pronta ma non vedo l’ora?!?!?! non so se ha senso pic.twitter.com/nH4rkGA0JS — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) August 23, 2025



L’utente che ha fatto la segnalazione ha scritto questo: “Angelica ho una news per te Shaila Gatta é venuta ieri in Toscana (la mia amica lavora in un hotel) oggi è arrivata la troupe di uomini e donne e ora stanno registrando nel verde dell’hotel un video presentazione, con lei c’era credo una sua amica e anche una signora più grande. Se vuoi puoi far girare basta che tagli il mio nome”.

Possibile trono in vista: le indiscrezioni

La presenza di Shaila in un hotel in Toscana insieme a una troupe di Uomini e Donne a pochissimi giorni dall’inizio delle registrazioni non può passare inosservata. Anche Amedeo Venza aveva anticipato che una ex concorrente del Grande Fratello sarebbe in lizza per il trono, e i fan hanno subito puntato il dito verso Shaila Gatta.

Lo scenario dipinge un incontro tra la ballerina e la produzione del dating show: la registrazione di un video di presentazione suggerisce una possibile ufficialità del suo ruolo tra i protagonisti del programma.

Chi è Shaila Gatta (in breve)

Shaila Gatta è nata il 6 agosto 1996 ad Aversa. Cresciuta con una grande passione per la danza, ha partecipato come concorrente ad Amici (2014‑2015) e ha poi proseguito la carriera in televisione come velina di Striscia la Notizia (2017‑2022), ballerina a Ciao Darwin. La sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello ha mostrato una dimensione più intima del suo carattere, culminata nella rottura pubblica con Lorenzo Spolverato e in momenti di forte introspezione.

La voce verrà confermata?

Se confermata, la presenza di Shaila tra i tronisti rappresenterebbe un colpo di scena nel panorama dei programmi Mediaset. Le reazioni social sono già vibranti, con fan in attesa di un’ufficialità durante le prime registrazioni del talk show condotto da Maria De Filippi.

Per ora si tratta di una voce da prendere con cautela, ma che ha già acceso la curiosità di molti. Resta da capire se Shaila accetterà questa nuova avventura.