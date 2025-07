Uomini e Donne, scelti i 4 tronisti della nuova stagione: chi sono

Scelti i 4 tronisti della nuova stagione di Uomini e Donne? Ecco chi sarebbero: le informazioni.

Già scelti i quattro tronisti? Ecco cosa sappiamo sulla nuova stagione di Uomini e Donne

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, e puntuali come ogni anno arrivano le prime indiscrezioni sui futuri tronisti. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, sempre ben informato sul mondo del dating show di Maria De Filippi, i nomi sarebbero già stati scelti. Ecco cosa ha scritto nelle sue stories:

“2 tronisti sconosciuti sarebbero già stati scelti. Come già anticipavo, gli altri 2 potrebbero essere noti/teletrasportati direttamente dal trono di Filippo Bisciglia. Gli sconosciuti sarebbero una ragazza pugliese di 24 anni e un ragazzo romano di 27. Che i non noti siano già stati scelti è certo. Sull’identità e le info sopra riportate è doveroso specificare che sono puramente delle indiscrezioni.”

Quindi, due dei quattro tronisti sarebbero volti completamente nuovi al pubblico, mentre gli altri due potrebbero arrivare da contesti televisivi già noti, come appunto Temptation Island dove Filippo Bisciglia guida le coppie nei loro percorsi emotivi. Uno dei due potrebbe essere Flavio Ubirti, uno dei tentatori della nuova stagione che sta facendo più scalpore sui social.

Una pugliese e un romano: chi sono i due volti nuovi?

Al momento, sull’identità dei due “sconosciuti” scelti dalla redazione non ci sono certezze, ma secondo le voci riportate: “Gli sconosciuti sarebbero una ragazza pugliese di 24 anni e un ragazzo romano di 27.”

Dettagli ancora vaghi, ma che già hanno scatenato la curiosità dei fan più attenti, pronti a incrociare indizi e social per scoprire chi potrebbero essere i nuovi protagonisti del trono classico.

E per il trono over? Si parla del ritorno di Ida

Non solo trono classico. Nella stessa indiscrezione, Pugnaloni ha accennato anche a una possibile sorpresa per quanto riguarda il trono over:

“Per il trono over, potrebbe esserci il ritorno di Ida (magari non subito ma in corsa).”

Un possibile ritorno che sicuramente farebbe felici molti telespettatori, vista la forte presenza e il percorso travagliato di Ida Platano nelle scorse edizioni.

Quando inizia Uomini e Donne 2025?

La nuova stagione dovrebbe partire, come da tradizione, tra la prima e la seconda settimana di settembre. Fino ad allora, non ci resta che attendere conferme ufficiali dalla redazione e continuare a seguire gli aggiornamenti degli insider più affidabili.