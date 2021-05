Uomini e Donne, la scelta di Massimiliano Mollicone: ecco chi è

Dopo Samantha Curcio anche Massimiliano Mollicone ha fatto la sua scelta nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne (registrata proprio ieri). Ecco, a seguire, tutte le anticipazioni.

Uomini e Donne, la scelta di Massimiliano Mollicone

Ebbene sì, nella registrazione di Uomini e Donne avvenuta ieri sabato 9 maggio Massimiliano Mollicone ha deciso di fare la sua scelta senza preannunciare nulla nei giorni precedenti. Chi ha scelto? Vanessa Spoto! Evidentemente, visto le anticipazioni precedenti in cui lei arrabbiata lasciava lo studio, anche lui come Samantha Curcio si sarà trovato costretto a prendere una decisione prima del tempo. Appena riusciremo ad avere ulteriori dettagli ve li forniremo. A questo punto Giacomo Czerny sarà l’ultimo e forse la sua scelta è meno vicina di quanto ci aspettavamo.

(Fonte: IlVicoloDelleNews)

Ve lo aspettavate?

La scheda di Massimiliano

Massimiliano ha 20 anni vive a Nettuno (Roma), insieme alla mamma. Ha una sorella che l’ha reso zio di un nipote che adora.

Ha avuto una vita non facile che l’ha fatto crescere e maturare in fretta. All’età di 13 anni, suo padre è andato via di casa lasciando la famiglia in difficoltà economiche. Massimiliano si è subito dato da fare, iniziando già dai 16 anni a svolgere i lavori più disparati, come muratore, gelataio, pizzaiolo, barista e cameriere. Oggi si occupa occasionalmente di riparazioni in una concessionaria automobilistica e svolge qualche lavoretto nella moda per arrotondare. Definisce sua mamma la persona più importante della sua vita, quella che gli ha insegnato i valori dell’amore e il rispetto verso le donne.

Cerca una ragazza sincera, onesta, che lo faccia innamorare.