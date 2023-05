Sono solo quattro le puntate di Uomini e Donne che ci separano dalla chiusura della stagione, decisamente in anticipo rispetto al consueto. Lunedì 8 maggio, infatti, salterà l’appuntamento, mentre la chiusura definitiva sarà venerdì 12 maggio, con le attese scelte dei tronisti. Ma non sarà un addio.

Uomini e Donne, come cambia la programmazione e quando chiude

“L’addio non è una possibilità”, cantano i Coma_Cose. E questo vale anche per Uomini e Donne, dal momento che, come anticipa DavideMaggio.it, il dating show di Maria De Filippi non saluterà definitivamente il proprio pubblico nella puntata di venerdì prossimo.

Nei giorni seguenti, infatti, Canale 5 manderà in onda un “meglio di” nel medesimo slot precedentemente occupato da Uomini e Donne. Una mossa considerata in qualche modo azzardata, anche alla luce della concorrenza del Giro d’Italia ma evidentemente ritenuta capace di portare i risultati sperati.

Ma quale sarà la puntata che salterà durante l’ultima settimana del dating show e per quale ragione? Si tratta, nel dettaglio, dell’appuntamento in programma domani 8 maggio, dal momento che, come accaduto già in passato, sarà trasmesso uno speciale di Amici 22, che a sua volta chiuderà l’edizione con la proclamazione del vincitore domenica 14 maggio.