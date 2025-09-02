Uomini e Donne, parla la redazione: la richiesta più assurda

Uomini e Donne, parla la redazione: il colpo di fulmine più incredibile, la lite più accesa e la richiesta più assurda ricevuta

La nuova stagione di Uomini e Donne prenderà il via il 22 settembre (qui per le anticipazioni delle prime puntate) e quest’anno il celebre dating show firmato Maria De Filippi taglia un traguardo storico: 30 edizioni.

Un percorso televisivo lungo e intenso, che ha accompagnato generazioni di spettatori e si è evoluto nel tempo, riuscendo a rimanere sempre attuale. Il programma è riuscito ad attraversare epoche diverse, restando saldo anche di fronte a trasformazioni sociali, cambiamenti tecnologici e persino una pandemia.

I retroscena della redazione

In occasione di questo importante anniversario, alcuni membri storici della redazione hanno rilasciato un’intervista alla rivista ufficiale del programma, svelando retroscena curiosi e momenti indimenticabili che hanno segnato la storia del format.

Un primo aneddoto riguarda i termini diventati ormai parte della cultura pop, come il famosissimo “tronista”. Ma tra tutte le frasi entrate nella memoria collettiva, quella che li fa sorridere di più resta: “La redazione lo sa”. A tal proposito, hanno voluto chiarire che, nonostante venga spesso pronunciata come se avessero accesso a ogni verità assoluta, in realtà gli autori conoscono soltanto ciò che viene raccontato dai protagonisti in studio — e questo non sempre corrisponde alla realtà oggettiva.

Non c’è un copione

A differenza di quello che si potrebbe pensare, la trasmissione non segue una scaletta rigida. Ogni puntata si costruisce anche in base a ciò che accade tra i protagonisti, alle urgenze del momento o ai confronti rimasti in sospeso. I partecipanti, infatti, sono in contatto quotidiano con la redazione e sono loro stessi a proporre spunti e segnalare novità.

Il colpo di fulmine più inatteso e la lite più memorabile

Tra tutti gli amori nati nel programma, quello che ha colpito maggiormente la redazione è stato quello, totalmente inaspettato, tra Tina Cipollari e Kikó Nalli. Una storia sbocciata al di fuori degli schemi tradizionali del programma e che ha lasciato il segno nel cuore degli spettatori.

Quanto alle liti più accese, a essere ricordata con particolare enfasi è quella tra Gemma Galgani e Tina, confronto infuocato che molte volte ha richiesto l’intervento immediato di Maria De Filippi per riportare la calma in studio.

La richiesta più assurda ricevuta? Da chi non doveva partecipare

In trent’anni di trasmissione, non sono mancate nemmeno le situazioni bizzarre. Una delle richieste più curiose ricevute dalla redazione è arrivata da alcune coppie regolarmente sposate che volevano prendere parte al programma. Una richiesta decisamente fuori luogo, che fa sorridere ma anche riflettere su quanto il successo del format abbia raggiunto ogni tipo di pubblico, a volte anche chi non ha ben chiaro lo scopo della trasmissione.

L’evoluzione dei rapporti in tv

La redazione ha anche riflettuto sull’evoluzione dei rapporti sentimentali all’interno del programma. Nonostante l’avvento di app e social network, pare che molti continuino a rivolgersi al format proprio per sfuggire alla superficialità delle relazioni moderne. Il pubblico cerca ancora l’emozione della conoscenza dal vivo, fatta di sguardi, telefonate e uscite, proprio come accade nel programma.

Unica eccezione, ovviamente, è stato il periodo della pandemia, durante il quale anche Uomini e Donne ha dovuto adattarsi, introducendo elementi più “virtuali”. Ma non sono mancate nemmeno modalità più tradizionali, come la famosa lettera scritta da Gemma Galgani a Giorgio Manetti.