Uomini e Donne torna in prima serata: ecco quando e cosa vedremo in onda

Per l’angolo delle repliche, Uomini e Donne torna in prima serata. Come ben sappiamo, i palinsesti estivi delle reti propongono spesso format già visti e questo è il caso del dating show di Maria De Filippi che verrà trasmesso riproponendo delle scelte del 2019.

Torna Uomini e Donne in prima serata: ma sono le repliche del 2019

Da mercoledì 14 luglio Uomini e Donne tornerà in prima serata con delle puntate già andate in onda. Stiamo parlando, infatti, delle repliche relative alle scelte di Lorenzo Riccardi, Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez, con ospiti speciali come Valeria Marini e Giulia De Lellis.

Nel frattempo la redazione di Maria De Filippi procede il suo lavoro ed i casting per la nuova stagione sono già aperti da alcune settimane.

Le danze si apriranno come le scelte di Lorenzo Riccardi, Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez.

Le coppie che stanno ancora insieme

Attualmente alcune coppie sono ancora insieme. Teresa Langella, nonostante il “no” iniziale di Andrea Dal Corso, sta ancora con lui che si è abbondantemente fatto perdonare nel corso del tempo.

Finale positivo anche per Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi che vivono una bella storia d’amore.

Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino si sono lasciati così come Luigi Mastroianni e Irene Capuano.