Uomini e Donne in prima serata: la scelta di Gianmarco Steri chiude la stagione del dating show

La notizia è ufficiale: Gianmarco Steri sceglierà in prima serata su Canale 5. Il gran finale del suo trono andrà in onda venerdì 30 maggio alle 21:20, in uno speciale serale di Uomini e Donne con tanto di sedie al centro studio e pioggia di petali (neanche fossimo a Sanremo). A confermarlo è Fanpage.it, che rivela anche come la serata sarà lunga e carica di colpi di scena.

Uomini e Donne di sera con la scelta di Gianmarco Steri: tutto quello che c’è da sapere

Dopo la scelta, alle 23:15, spazio alla serie turca Tradimento, che per l’occasione slitta in seconda serata per lasciare campo libero alla regina Maria De Filippi e al suo corteggiamento da reality. Il tutto mentre su Rai 1 andrà in onda la finale di Sognando Ballando con le stelle. Altro che noia del venerdì sera: qui la competizione è accesa.

Gianmarco Steri: una scelta tra due fuochi (e non priva di polemiche)

Il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne non è stato una passeggiata di petali. Il tronista si è diviso fino all’ultimo tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, in un intreccio di dubbi, emozioni e qualche velata accusa social.

Spoiler alert? Sì, ma solo se volete sapere davvero come va a finire: secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Gianmarco avrebbe scelto Cristina Ferrara, lasciando Nadia con l’amaro in bocca. Quest’ultima, stando ai rumor, avrebbe commentato la decisione con delusione, ma senza troppi drammi. “Dispiaciuta”, avrebbe detto semplicemente.

Nel momento clou della serata, Gianmarco ha letto una lettera per ringraziare Maria De Filippi e lo staff del programma: “Grazie per avermi permesso di vivere a pieno questa esperienza”. A seguire, l’atteso sì da Cristina e un bacio che chiude il sipario, almeno per ora.

Cristina Ferrara: la scelta giusta o un copione già scritto?

La relazione tra Gianmarco e Cristina è stata tutto tranne che lineare. Tra alti, bassi, silenzi e segnalazioni, i due hanno vissuto un percorso piuttosto turbolento. Alcune voci, infatti, parlavano di una conoscenza già avviata prima dell’ingresso nel programma. Che fossero d’accordo fin dall’inizio? Il web mormora, e anche in studio qualche sguardo di troppo ha fatto intendere sospetti.

Fatto sta che, nonostante tutto, i due sono arrivati al momento della verità. Ora toccherà al tempo (e a Instagram) dirci se questa scelta durerà o se sarà l’ennesimo fuoco di paglia made in Mediaset.

Tradimento: la serie turca spostata per Uomini e Donne

Chi si stava appassionando alla soap Tradimento può stare tranquillo: la serie non verrà cancellata, ma solo posticipata. Dopo lo speciale di Uomini e Donne, le due puntate previste andranno in onda alle 23:15, scivolando in seconda serata.

Una decisione che dimostra ancora una volta quanto Maria De Filippi sia regina assoluta dei palinsesti. Quando c’è da scegliere (letteralmente), si sceglie lei.

Lo speciale serale di Uomini e Donne non è una novità assoluta, ma certo è raro. La scelta di Gianmarco sarà il test perfetto per capire se il format può conquistare anche il prime time, magari con nuove dinamiche e appuntamenti più “cinematografici”.

E se funziona? Aspettiamoci a breve anche la scelta con musica epica, regia da Oscar e magari una location esterna tipo castello in Scozia. Ma intanto, godiamoci la versione 2025: studio, luci, petali, e un pizzico di trash che non guasta mai.