Uomini e Donne in prima serata al posto del Grande Fratello? L’indiscrezione bomba

Uomini e Donne è andato in “vacanza” da questo venerdì (anche se andrà in onda fino alla fine del mese “il meglio di…”) e, secondo le indiscrezioni, il dating show da settembre potrebbe approdare in prima serata al posto del Grande Fratello 8.

Uomini e Donne “scippa” la prima serata al Grande Fratello? L’indiscrezione

Secondo ciò che riferisce il buon Domenico Mungiguerra di Blasting News, il dating show di Queen Mary potrebbe approdare in prima serata togliendo spazio al Grande Fratello, confermato nel palinsesto di Mediaset anche per la prossima stagione:

Nel dettaglio, l’appuntamento con Uomini e donne è confermato per settembre nella fascia del pomeriggio ma, questa volta, oltre alla consueta programmazione del talk show in daytime, potrebbe associarsi anche quella in prima serata. A quanto pare, infatti, in casa Mediaset si starebbe valutando la possibilità di far approdare la trasmissione dei sentimenti anche nel prestigioso slot serale.

Se il Grande Fratello torna alle origini, “fondendo” insieme vip e nip, non ci sarebbe spazio per il doppio appuntamento settimanale:

Nel cast dovrebbero esserci persone “nip” e questa volta non ci dovrebbe essere spazio per la doppia puntata serale su Canale 5. Il Grande Fratello, infatti, potrebbe andare in onda con un singolo appuntamento settimanale e al suo posto ci sarebbe spazio per la messa in onda di Uomini e donne nella fascia di prime time.

Cosa ne pensate?