Da oggi, lunedì 13 settembre, si riapriranno le porte della nuova stagione di Uomini e Donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5 dalle 14.45. Al suo fianco ritroveremo anche Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Scopriamo le anticipazioni ed i nuovi quattro tronisti.

Tra i protagonisti che ritroveremo ancora in studio spazio anche per l’intramontabile Gemma Galgani, la dama più amata del trono over di Uomini e Donne che per l’occasione si è regalata un nuovo intervento di chirurgia estetica.

Per quanto riguarda i nuovi tronisti, ne troveremo ben quattro: due ragazzi e due ragazze.

Joele Milan

Ho 26 anni e sono addetto al controllo qualità in un’azienda alimentare. Sono nato in una famiglia semplicissima… papà pizzaiolo e mamma cameriera. Sono stato un bambino molto affettuoso e sereno. Crescendo ho provato a non deludere mai i miei genitori ma a volte non ci sono riuscito.

Matteo Fioravanti

Sono Matteo, ho 24 anni. Vivo a Roma e provengo da una famiglia molto umile ma piena d’amore. Viviamo in una casa popolare, siamo sette in tutto, mamma, papà, cinque figli e un cane. Mamma e papà non ci hanno mai fatto mancare nulla ma ci sono stati momenti difficili. Ringrazio dio per avere una famiglia come la mia e sul mio corpo ho tatuato tutti i loro nomi. Sono un mammone e mamma è il mio punto debole. Gioco a calcio da quando ho 5 anni, a causa del Covid e alcuni infortuni ho dovuto smettere. Attualmente aiuto papà nella sua attività gastronomica e consegno le pizze nel weekend.

Roberta Ilaria Giusti

Ho 21 anni, sono molto schietta, sincera e limpida. Mia mamma dice che soffro di incontinenza verbale per quanto sono spontanea e diretta e dico sempre la verità. Sono molto puntigliosa e non lascio nulla al caso, sono molto sensibile e non temo il giudizio della gente.

L’orgoglio non mi appartiene e la capacità di saper chiedere scusa rappresenta forza e intelligenza.

Uomini e Donne, Andrea Nicole Conte è la nuova tronista

29 anni, vive a Milano e lavora come commessa da dieci anni. Andrea Nicole è prontissima per il trono di Uomini e Donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi in partenza dal prossimo 13 settembre:

Per anni sono scappata dall’amore, mi sono sempre sentita inadatta, inferiore ad altre donne. Forse non abbastanza per la persona che era al mio fianco. Questo senso di impotenza rispetto alla mia inadeguatezza mi ha sempre fatta fuggire prima del dovuto, ho deciso di partecipare per sconfiggere le mie paure. Raccontando la mia storia capirò subito la reazione di chi ho di fronte.