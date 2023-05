Uomini e Donne oggi non va in onda: perché? La scelta di Luca e Nicole e data ultima puntata

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 8 maggio, Uomini e Donne non va in onda: perché? Il dating show condotto da Maria De Filippi sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, anche oggi vedrà una battuta di arresto, esattamente come accaduto qualche settimana fa: scopriamo il motivo e quando andrà in onda l’ultima puntata (con la scelta dei tronisti) di Uomini e Donne.

Uomini e Donne oggi non va in onda: il motivo

Per oggi 8 maggio Uomini e Donne si ferma. Il motivo è legato alla messa in onda di un altro programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Amici 22, che si prepara a vivere la sua finale, in onda eccezionalmente domenica, in diretta su Canale 5.

Questo pomeriggio, dunque, a partire dalle ore 14.45 andrà in onda uno speciale di Amici 22, che sarà poi seguito, come di consueto, dalla normale striscia quotidiana. Un doppio appuntamento in compagnia dei finalisti del talent show che proclamerà nei prossimi giorni il nuovo vincitore (QUI potrete votare al sondaggio).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Tornando invece al programma dei sentimenti, questa che è appena iniziata sarà anche l’ultima settimana della stagione, dal momento che venerdì 12 maggio chiuderà ufficialmente i battenti. Da lunedì 15 maggio, invece, andrà in onda un “meglio di”, con i momenti più importanti dell’edizione.

Ma quindi, quando andrà in onda la scelta dei due tronisti, Nicole Santinelli e Luca Daffrè? Come riportato dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, UominieDonneClassicoeOver, oggi è attesa la registrazione di Uomini e Donne durante la quale dovrebbe avvenire la scelta di Nicole. Non ci resta, dunque, che attendere.