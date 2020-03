Uomini e Donne non va in onda: decisione di Maria De Filippi per Paolo Bonolis, ecco perché

Oggi sarebbe dovuta andare in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi, si sarebbe dovuto interrompere alla fine di questa settimana, con lo stop momentaneo per via dell’emergenza Coronavirus. Il programma, invece, si è messo in pausa direttamente da questo pomeriggio.

Uomini e Donne non è andato in onda: perché? La decisione di Maria De Filippi

Il comunicato ufficiale di Mediaset, ha reso nota la decisione, fermando Forum, Uomini e Donne e Avanti un altro (con molte perplessità da parte di Paolo Bonolis, cliccate qui). Mattino Cinque e Pomeriggio 5 invece, restano in onda ma parlano solamente di cronaca (e il primo programma è stato trasmesso oggi senza Federica Panicucci, cliccate qui).

Il programma è stato sospeso direttamente da oggi, lasciando il pubblico di stucco: perché? Ecco cosa scrive DavideMaggio a tal proposito: