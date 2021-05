Lite negli studi di Uomini e Donne durante la nuova registrazione dello scorso lunedì 10 maggio. Armando Incarnato ha accusato Nicola Vivarelli di essere gay e di voler nascondere il suo reale orientamento sessuale.

Dopo la sfilata vinta da Gemma Galgani, Tina Cipollari la attacca al punto che interviene Nicola per difenderla, per dire che è stata simpatica ed ha tenuto bene il palco e che lei deve criticarla solo per punto preso.

Interviene Armando dicendogli che lui non dovrebbe parlare visto che è stato il primo a prendere in giro Gemma e lì Nicola sbrocca di brutto, si rivolge a Maria De Filippi dicendole che Armando è un leccacul* a differenza sua.

Armando allora si gira e chiede a Nicola: “Senti ma dimmi un po’… a te piacciono le donne o gli uomini?”.

Potete immaginare Nicola come si sia sentito toccato, non per l’insinuazione perché non ha nulla contro i gay anzi, ha tanti amici sensibili tra l’altro (Maria lo riprende dicendo che non è la categoria ad essere sensibile, non categorizziamo le persone), ma per l’uscita fuori luogo che tra l’altro tutti ritengono tale.

Nicola non ritiene corretta questa insinuazione perché se fosse vera significherebbe che è irrispettoso verso le dame del parterre che si aspettano di essere corteggiate e verso ovviamente la redazione e il programma. In studio quindi c’è uno sclero generale dove Armando viene bersagliato e sgridato da tutti.