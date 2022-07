E’ ancora presto per parlare di Uomini e Donne, il dating show condotto nel primo pomeriggio di Canale 5 da Maria De Filippi ed attualmente in vacanza, ma già iniziano a trapelare le prime news sui nuovi tronisti e sulle possibili date delle prime registrazioni.

Uomini e Donne news: tronisti, registrazioni e versione Vip

I veri appassionati di Uomini e Donne e delle vicende che popolano i troni classico ed over stanno facendo il conto alla rovescia in vista della nuova stagione tv. Nel frattempo, ecco arrivare le prime croccanti indiscrezioni dalla fanpage Instagram Uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni:

E’ possibile che a settembre i tronisti saranno tutti e quattro volti sconosciuti e che nel corso dell’edizione ne arrivi uno/una già conosciuto/a (ex corteggiatore o corteggiatrice).

La conferma, come ribadisce il buon Lorenzo, arriverà solo con la prima registrazione di Uomini e Donne, e questo ha posto l’accento su un altro quesito: quando avverrà?

Anche in merito la fanpage ha voluto rispondere alle curiosità degli appassionati del programma svelando:

Prime possibili date delle prime registrazioni di Uomini e Donne: 24/25 o 29/30 agosto.

In attesa della nuova stagione della tradizionale edizione di Uomini e Donne, ecco che torna nuovamente in pista l’ipotesi Uomini e Donne Vip: ci sarà oppure no? A rispondere alla domanda questa volta è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza che in merito ha fatto sapere:

Arriverà a marzo la versione vip di Uomini e Donne!